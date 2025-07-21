Гимн РФ прозвучал перед началом матчевой встречи по вольной борьбе Россия — США
Гимн России впервые за несколько лет прозвучал на международных соревнованиях по борьбе. Как информирует ТАСС, это произошло в Будапеште в начале матчевой встречи сборных России и США.
На международных соревнованиях российские спортсмены выступают под флагом Объединенного мира борьбы (UWW).
Матчевая встреча сборных России и США проходит впервые с 2017 года. Соревнования проходят под эгидой Профессиональной борцовской лиги (PWL). Россияне выступают под флагом страны.
Источник: ТАСС
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