Гимн РФ прозвучал перед началом матчевой встречи по вольной борьбе Россия — США

Гимн России впервые за несколько лет прозвучал на международных соревнованиях по борьбе. Как информирует ТАСС, это произошло в Будапеште в начале матчевой встречи сборных России и США.

На международных соревнованиях российские спортсмены выступают под флагом Объединенного мира борьбы (UWW).

Матчевая встреча сборных России и США проходит впервые с 2017 года. Соревнования проходят под эгидой Профессиональной борцовской лиги (PWL). Россияне выступают под флагом страны.