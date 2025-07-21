Сборная России победила США в матчевой встрече по вольной борьбе

Сборная России в матчевой встрече по вольной борьбе победила США со счетом 6:4.

Первые пять поединков на турнире PWL 9 в Будапеште выиграли россияне, следующие четыре — американцы.

Победу России в заключительной схватке в категории до 125 кг принес Зелимхан Хизриев, который со счетом 11:0 выиграл у Трента Хилджера.

Будапешт (Венгрия)

PWL 9. Матчевая встреча по вольной борьбе

Россия — США — 6:4

До 57 кг. Муса Мехтиханов — Люк Лилледаль — 8:5

До 61 кг. Муслим Мехтиханов — Дайлен Кунц — 10:0

До 65 кг. Абасгаджи Магомедов — Сиджей Компосито — 13:2

До 70 кг. Сайын Казырык — Брюс Андониан — 13:0

До 74 кг. Магома Дибиргаджиев — Джозеф Блейз — 8:4

До 79 кг. Мохьмад Насирхаев — Дижей Хамити — 8:12, туше -/+

До 86 кг. Аманула Расулов — Маркус Коулмен — 7:8

До 92 кг. Аманула Гаджимагомедов — Майк Маккиавелло — 6:10

До 97 кг. Константин Пшеничников — Джей Айелло — 1:8

До 125 кг. Зелимхан Хизриев — Трент Хилджер — 11:0