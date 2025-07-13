Мамиашвили о матчевой встрече сборных России и США в Будапеште: «Продолжаем славные традиции»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили поделился с «СЭ» ожиданиями от матчевой встречи сборных России и США по вольной борьбе.

«Мы продолжаем те славные традиции, которые были заложены в пятидесятые годы. Противостояние двух сильнейших команд всегда сопровождалось неподдельным интересом болельщиков, всегда вызывало интерес. Нездоровые события (отстранение России — прим. «СЭ») на определенное время прервали это, но надеюсь, что продолжение следует», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Матчевая встреча между сборными России и США по вольной борьбе пройдет 21 июля в Будапеште (Венгрия).