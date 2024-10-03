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Сегодня, 20:37

Георгий Бураков, тренер олимпийских чемпионов Пинигина и Тедеева, скончался на 85-м году жизни

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Сегодня в возрасте 84 лет в Киеве скончался тренер по вольной борьбе Георгий Бураков, подготовивший олимпийского чемпиона-1976, чемпиона мира-1975, 1977, 1978 Павла Пинигина.

В 1975 году Буракову присвоено звание заслуженный тренер Украины и СССР, в 1976-м он получил медаль «За трудовую доблесть».

Бураков принимал активное участие в подготовке Эльбруса Тедеева к Олимпийским играм 2004 года, где тот завоевал золото. А на Олимпиаде-2008 еще один ученик Буракова — Андрей Стадник выиграл серебро. Был главным тренером сборной Украины по вольной борьбе с 1992 по 1996 год.

В начале нулевых Бураков работал в Якутии, результатом чего стало успешное выступление братьев Германа и Александра Контроевых на чемпионате мира-2001: Герман выиграл золотую медаль, Александр — серебряную.

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