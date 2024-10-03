Бокс/ММА
Другие единоборства
Борьба вольная
Борьба греко-римская Дзюдо Тхэквондо Самбо Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Главная
Бокс/ММА
Борьба
Борьба вольная

Сегодня, 17:40

Садулаев о турнире в Тиране: «Вернулся завоевать шестое золото чемпионата мира»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев прокомментировал предстоящее участие на чемпионате мира в Тиране.

«Ассаламу алейкум! После небольших каникул мы вернулись в строй и решились на новый вызов — спуститься в 92 кг для поездки на чемпионат мира и завоевать там свое шестое золото. До старта — ровно месяц. Впереди трудный и наряженный этап подготовки. С командой сделаем все, чтобы вернуть свои кондиции и показать в Албании уверенную борьбу!» — написал двукратный олимпийских чемпион в соцсети.

Турнир в Албании пройдет с 28 по 31 октября.

28-летний россиянин является пятикратным чемпионом мира. Он выиграл золото в весе до 86 кг в Ташкенте-2014 и Лас-Вегасе-2015, и золото в весе до 97 кг в Будапеште-2018, Нур-Султане-2019 и Осло-2021.

Абдулрашид Садулаев
Читайте также
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
Гашек выступил против участия россиян в НХЛ накануне старта нового сезона
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина воспитывают двух дочерей
Что произошло после матча «Динамо» - «Спартак» в Кубке
Кенгуренок Крош найден живым. Его хотели обменять на редкую обезьяну
Чекалины и их партнер подозреваются в выводе из РФ более 250 млн рублей
Популярное видео
Новый «Трактор» и проблема вратаря Миски
Неожиданное поражение «Салавата»
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
«Оттава» не взяла Кулемина и увольнение Гомоляко
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости