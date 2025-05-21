Тренера сборной России по борьбе Гацалова обвинили в употреблении ипаморелина

Международное тестирующее агентство (ITA) заявило об употреблении главным тренером сборной России по вольной борьбе Хаджимуратом Гацаловым запрещенного вещества ипаморелина в 2015 году.

Обвинение основано на результатах расследований, которые проводили департамент разведки и расследований Всемирного антидопингового агентства и Ричард Макларен. Ипаморелин стимулирует выработку в организме гормона роста.

14 мая в Федерации спортивной борьбы России приняли решение о временном отстранении Гацалова от должности главного тренера сборной по вольной борьбе после получения уведомления от ITA о возможном нарушении с его стороны антидопинговых правил.

Гацалов возглавляет сборную России по вольной борьбе с 2023 года. Он является чемпионом Олимпийских игр в Афинах, пятикратным чемпионом мира, а также трехкратным чемпионом Европы.