Бокс/ММА
Другие единоборства
Борьба вольная
Борьба греко-римская Дзюдо Тхэквондо Самбо Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Борьба
Борьба вольная

Допинг

21 мая 2025, 12:22

Тренера сборной России по борьбе Гацалова обвинили в употреблении ипаморелина

Международное тестирующее агентство (ITA) заявило об употреблении главным тренером сборной России по вольной борьбе Хаджимуратом Гацаловым запрещенного вещества ипаморелина в 2015 году.

Обвинение основано на результатах расследований, которые проводили департамент разведки и расследований Всемирного антидопингового агентства и Ричард Макларен. Ипаморелин стимулирует выработку в организме гормона роста.

14 мая в Федерации спортивной борьбы России приняли решение о временном отстранении Гацалова от должности главного тренера сборной по вольной борьбе после получения уведомления от ITA о возможном нарушении с его стороны антидопинговых правил.

Гацалов возглавляет сборную России по вольной борьбе с 2023 года. Он является чемпионом Олимпийских игр в Афинах, пятикратным чемпионом мира, а также трехкратным чемпионом Европы.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная России по борьбе
Хаджимурат Гацалов
Читайте также
«Русский стиль». Свечников, Никишин и Кочетков взяли Кубок Стэнли с «Каролиной»
Именинник Трамп у октагона, истребители над ареной, слухи о договорняках. Как прошел турнир UFC на лужайке Белого дома
CNN рассказал о нежелании Ирана объявлять о сделке на день рождения Трампа
Что произошло за ночь 15 июня. Главное
Как конфликт Anthropic и Пентагона может отразиться на сфере ИИ. Разбор
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов сыграл свадьбу с Мариной Кондратюк
Популярное видео
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гацалова временно отстранили от должности главного тренера сборной РФ по борьбе

Умер четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе Хасимиков
Новости
RSS RSS
Все новости