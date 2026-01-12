Федерация разберет инцидент с дракой борцов на турнире в Грозном

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что организация не оставит без внимания инцидент с потасовкой на первенстве Северокавказского федерального округа по вольной борьбе. После поединка между Давидом Ваниевым (Республика Северная Осетия — Алания) и Турпалом Алхоевым (Чечня) возник конфликт, завязалась потасовка с участием нескольких человек из зала.

Мамиашвили заявил, что все в курсе ситуации, будут приняты меры согласно данным, указанным в протоколе комиссии,.

«У нас достаточно эффективно работает дисциплинарная комиссия, там есть знающие, ответственные люди, — приводит ТАСС слова Мамиашвили. — Поэтому поверьте мне, что эпизод без внимания не останется».

Глава ФСБР отметил, что уже разговаривал с главой дисциплинарной комиссии. Он выразил надежду, что эта ситуация станет уроком и для тренеров, и для судьи, который должен был вмешаться.

«Когда на домашнем мероприятии представитель принимающей территории позволяет такую провокацию, это никого не красит. Но они все наши юноши, дети, ничего страшного, потихоньку их воспитываем», — подчеркнул Мамиашвили.