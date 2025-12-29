Путин наградил орденом Почета олимпийского чемпиона по борьбе Абдулбекова

Президент России Владимир Путин наградил олимпийского чемпиона 1972 года по вольной борьбе в составе сборной СССР Загалава Абдулбекова орденом Почета.

Путин отметил многолетнюю добросовестную работу Абдулбекова и его заслуги в развитии физической культуры и спорта.

80-летний Абдулбеков также является двукратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом СССР, заслуженным мастером спорта и тренером СССР, а также членом Зала славы Объединенного мира борьбы.

Он возглавлял сборную СССР на Олимпийских играх 1976 и 1980 годов.