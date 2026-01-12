Появилось видео массовой драки на турнире по вольной борьбе в Грозном

Появилось видео массовой драки, которая произошла на первенстве Северокавказского федерального округа по вольной борьбе в Грозном.

Инцидент случился после поединка между Давидом Ваниевым, представляющим Республику Северная Осетия — Алания, и Турпалом Алхоевым из Чечни. Между спортсменами возник конфликт и завязалась потасовка, к которой присоединились несколько человек из зала.

Видео массовой драки опубликовано в Telegram-канале Mash Gor.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что организация не оставит без внимания инцидент с потасовкой на турнире в Грозном. По словам главы ФСБР, он уже разговаривал с главой дисциплинарной комиссии по данному вопросу.