Борец Садулаев выиграл первый с 2020 года поединок на чемпионате Европы
Двукратный олимпийский чемпион россиянин Абдулрашид Садулаев победил австрийца Бенджамина Грейла в квалификации на чемпионате Европы по вольной борьбе.
Поединок в весовой категории до 97 килограммов завершился со счетом 10:0 в пользу 29-летнего россиянина. Он впервые с 2020 года победил на чемпионате Европы — ранее Садулаев не выступал из-за отстранения российской сборной.
В четвертьфинале турнира в Албании Садулаев встретится с Раду Лефтером из Молдавии.
Садулаев четыре раза становился чемпионом Европы (2014, 2018, 2019 и 2020 годы). Он также шесть раз побеждал на чемпионате мира.
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