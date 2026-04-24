Борец Садулаев выиграл первый с 2020 года поединок на чемпионате Европы

Двукратный олимпийский чемпион россиянин Абдулрашид Садулаев победил австрийца Бенджамина Грейла в квалификации на чемпионате Европы по вольной борьбе.

Поединок в весовой категории до 97 килограммов завершился со счетом 10:0 в пользу 29-летнего россиянина. Он впервые с 2020 года победил на чемпионате Европы — ранее Садулаев не выступал из-за отстранения российской сборной.

В четвертьфинале турнира в Албании Садулаев встретится с Раду Лефтером из Молдавии.

Садулаев четыре раза становился чемпионом Европы (2014, 2018, 2019 и 2020 годы). Он также шесть раз побеждал на чемпионате мира.

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