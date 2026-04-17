Садулаев будет капитаном сборной России на чемпионате Европы в Тиране

Двукратный победитель Олимпийских игр и шестикратный чемпион мира по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев в качестве капитана команды выступит на предстоящем чемпионате Европы в Албании.

«Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев будет капитаном сборной России на чемпионате Европы в Тиране, он выступит в весовой категории до 97 кг, — сказал руководитель пресс-службы ФСБР Тигран Аванян в комментарии РИА «Новости». — В состав нашей команды в других категориях включены Муса Мехтиханов (до 57 кг), олимпийский чемпион Заур Угуев (до 61 кг), Башир Магомедов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг), Тимур Бижоев (до 74 кг), Ахмед Усманов (до 79 кг), Ибрагим Кадиев (до 86 кг), Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг) и Шамиль Мусаев (до 125 кг)».

Турнир пройдет в Тиране 20-26 апреля. Садулаев победил на Играх в Рио-де-Жанейро и Токио, но не был допущен Международным олимпийским комитетом (МОК) к участию в Олимпиаде-2024. Спортсмен из-за визовых проблем не смог принять участие в чемпионате мира-2025.