Чемпионат мира по тхэквондо в 2027 году пройдет в Казахстане
Министерство туризма и спорта Казахстана сообщило, что страна примет чемпионат мира по тхэквондо в 2027 году.
Решение было принято на заседании Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo), которое прошло 22 октября в китайском Уси.
В августе президент World Taekwondo Чо Чжонвон посетил Астану и вручил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву почетный черный пояс девятого дана — высшую степень в тхэквондо.
В этом году чемпионат мира пройдет в Уси с 24 по 30 октября.
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