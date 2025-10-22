Чемпионат мира по тхэквондо в 2027 году пройдет в Казахстане

Министерство туризма и спорта Казахстана сообщило, что страна примет чемпионат мира по тхэквондо в 2027 году.

Решение было принято на заседании Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo), которое прошло 22 октября в китайском Уси.

В августе президент World Taekwondo Чо Чжонвон посетил Астану и вручил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву почетный черный пояс девятого дана — высшую степень в тхэквондо.

В этом году чемпионат мира пройдет в Уси с 24 по 30 октября.