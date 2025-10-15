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15 октября 2025, 10:31

СК проведет очную ставку по делу обвиняемого в мошенничестве Четинбага

Следствие проведет очную ставку со свидетелем по делу чемпиона мира по тхэквондо Эмина Четинбага, сообщает РИА «Новости».

Ранее СК РФ обвинил спортсмена в двух преступлениях против госвласти и двух эпизодах мошенничества.

6 сентября стало известно, что спортсмен арестован в Москве по подозрению в причастности к серии похищений, ориентированных на лиц, занимающихся криптовалютой.

Четинбаг является мастером спорта международного класса и чемпионом мира по тхэквондо.

Источник: РИА
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