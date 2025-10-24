Российский тхэквондист Аюкаев стал серебряным призером чемпионата мира в Китае

Российский тхэквондист Рафаиль Аюкаев завоевал серебро на чемпионате мира в Уси (Китай).

В финальном поединке в весовой категории свыше 87 кг спортсмен из России уступил представителю Южной Кореи Кан Сан Хену.

28-летний Аюкаев является чемпионом России, а также победителем Универсиады и первенства Европы.

Чемпионат мира по тхэквондо в Уси проходит с 24 по 30 октября. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.