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24 октября 2025, 15:49

Российский тхэквондист Аюкаев стал серебряным призером чемпионата мира в Китае

Алина Савинова

Российский тхэквондист Рафаиль Аюкаев завоевал серебро на чемпионате мира в Уси (Китай).

В финальном поединке в весовой категории свыше 87 кг спортсмен из России уступил представителю Южной Кореи Кан Сан Хену.

28-летний Аюкаев является чемпионом России, а также победителем Универсиады и первенства Европы.

Чемпионат мира по тхэквондо в Уси проходит с 24 по 30 октября. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

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