Волков отреагировал на желание Льюиса провести бой с Оверимом

Российский боец MMA Александр Волков отреагировал на вызов американца Деррика Льюиса Алистару Овериму.

«Было бы классно побиться с Оверимом», — приводит слова Льюиса с пресс-конференции официальный Instagram UFC Russia.

Волков, который ждет реванша с Льюисом, оставил комментарий под этим постом.

«Ну да, ну да... пошел я нахрен», — написал россиянин.

Ранее, 21 февраля, менеджер Волкова Иван Банников заявил, что его клиент хочет провести бой-реванш против Льюиса.

В ночь с 20 на 21 февраля Льюис нокаутировал Кертиса Блэйдса на турнире UFC Fight Night 185.

Волков проиграл Льюису нокаутом в октябре 2018 года.

На счету 32-летнего Александра Волкова 33 победы и 8 поражений в ММА.