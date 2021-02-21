В ночь с 20 на 21 февраля в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC Fight Night 185. Главным событием вечера станет бой между Дерриком Льюисом и Кертисом Блейдсом. Поединки основного карда начнутся не ранее 04.00 (мск).

В турнире выступят российские бойцы Яна Куницкая (13-5-0) и Алексей Олейник (59-14-1).

31-летняя Куницкая будет драться с бразильской спортсменкой Кетлин Виейра (11-1-0). 43-летний Олейник проведет бой с американцем Крисом Докосом (10-3-0).

На победу Олейника БЕТСИТИ предлагает сделать ставку с коэффициентом 2,60. На Докоса — 1,54.

Основной кард UFC Fight Night 185:

Кертис Блейдс (14-2) — Деррик Льюис (24-7)

Кетлен Виейра (11-1) — Яна Куницкая (13-5)

Чарльз Роса (13-4) — Дэррик Миннер (25-11)

Алексей Олейник (59-14-1) — Крис Докос (10-3)

Андрей Орловский (30-19) — Том Аспиналл (9-2)

Смотреть бои UFC Fight Night 185 можно будет на телеканале РЕН ТВ, на платном UFC Fight Pass, на канале UFC ТВ (600-я кнопка в пакете «Ростелекома»), в видеосервисе Wink и на More.tv.

Трансляция боя Олейник — Докос в прямом эфире РЕН ТВ (примерно в 04.30)