Голубева проиграла Сурменели в полуфинале чемпионата Европы по боксу

Россиянка Надежда Голубева проиграла турчанке Бусеназ Сурменели в полуфинале чемпионата Европы по боксу в Софии (Болгария).

Встреча в весовой категории до 70 килограммов завершилась победой 28-летней олимпийской чемпионки 2020 года со счетом 3:2.

22-летняя Голубева стала бронзовой призеркой соревнований.

Турнир в Софии проходит под эгидой World Boxing. Сборная России выступает на чемпионате Европы с национальным флагом и гимном.