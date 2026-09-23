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ЧЕ по боксу: результат полуфинала Надежда Голубева — Бусеназ Сурменели 23 сентября 2026

Голубева проиграла Сурменели в полуфинале чемпионата Европы по боксу

Павел Лопатко

Россиянка Надежда Голубева проиграла турчанке Бусеназ Сурменели в полуфинале чемпионата Европы по боксу в Софии (Болгария).

Встреча в весовой категории до 70 килограммов завершилась победой 28-летней олимпийской чемпионки 2020 года со счетом 3:2.

22-летняя Голубева стала бронзовой призеркой соревнований.

Турнир в Софии проходит под эгидой World Boxing. Сборная России выступает на чемпионате Европы с национальным флагом и гимном.

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