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Сегодня, 12:30

Минеев: «У нас с Исмаиловым есть возможность проверить, кто отвечает за слова»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев отреагировал на недавнее заявление Магомеда Исмаилова.

Ранее Исмаилов заявил, что в случае очередного поражения от Минеева, то любое свое интервью или речь начнет со слов: «Минеев — чемпион!»

«У нас есть возможность проверить, во-первых, кто чемпион, во-вторых, кто отвечает за свои слова», — сказал Минеев «СЭ».

«Какую угрозу представляет Минеев в поединке по боксу? На самом деле он достаточно неплох в своей боксерской технике, она не очень удобна, — продолжил он. — Левша, плюс ко всему он все это время работал над своими боксерскими скилами, у него есть и мотивация в нашем противостоянии. Думаю, ему надоело слушать о том, как ему периодически напоминают о поражении. Думаю, он будет мотивирован, неудобен, напорист. Он серьезный соперник».

15 сентября в Элисте Владимир Минеев проведет бой по правилам кикбоксинга против бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Рафаэля Карвальо.

К концу года Минеев и Исмаилов могут провести боксерский бой.

Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
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