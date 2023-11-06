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Вандерлей Джуниор о бое с Жусуповым на Fight Nights: «Вас ждут 5 раундов войны»

Давид Хачатрян
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29-летний бразильский боец Вандерлей Джуниор (15-6) пообещал выложиться на максимум в предстоящем титульном поединке с чемпионом AMC Fight Nights в легчайшем весе Сабитом Жусуповым (15-3) на AMC Fight Nights 122.

«Я снова выступлю в России, на кону титул чемпиона AMC Fight Nights в легчайшем весе! — приводит слова бразильца лига. — Я готов лучше, чем когда-либо, и как всегда буду стараться изо всех сил в октагоне.
Я собирался лететь покорять Китай, но тут поступило предложение, от которого я не смог отказаться. Вас ждут 5 раундов войны, Сабит, даже не надейся, что я буду в плохой форме из-за короткого уведомления.
А если серьезно, то это просто судьба распорядилась так, что мы здесь и перед нами титульный шанс, шанс стать звездой в один вечер. Еще 10 дней назад ни я, ни Марсио не думали, что окажемся тут, но это судьба. Я всегда хотел выступить в AMC Fight Nights, еще в прошлом году я просил Марсио и Фернандо Родригеса попросить за меня, но ничего не получалось. А теперь мне так повезло, что я сразу получаю титульную возможность. Я хочу стать звездой, хочу, чтобы меня узнавали на улицах, как Марсио и Фернандо, это мой шанс, и я его не упущу!»

Джуниор подерется с Жусуповым 10 ноября на AMC Fight Nights 122 в Москве.

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