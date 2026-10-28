Емельяненко о допинге в Pride: «Никогда не употреблял. Даже мысли такой не возникало»

Легендарный российский боец ММА Федор Емельяненко в интервью «СЭ» рассказал об отношении к допингу во времена выступлений в японском промоушене Pride.

«Удивляюсь, как я тогда вообще выжил. Господь меня берег. Это сейчас есть протеины, BCAA, витамины — все как положено. А тогда — нет. В Кисловодске, когда были, у нас было два дня нагрузки, на третий я лежал. Потом опять два дня нагрузок, в субботу полегче, а в воскресенье лежишь от усталости. И так три недели надо было пахать.

Нет, никогда я не употреблял допинг в Pride. Даже в голове такой мысли не возникало.

У нас брали, как японцы говорили, «допинг». Давали бумажный стаканчик — иди сходи. Я возвращался из туалета, отдавал им, служащий брал этот стаканчик и уходил с ним в неизвестном направлении. Вот так мы там сдавали.

А вот когда Pride провели в Америке, там в первый раз увидел, как сдается допинг-тест: при мне все распечатали, открыли, дали пробирку. При нем сдал тест, он все это разлил, запечатал клейкими лентами, дал мне расписаться», — сказал Емельяненко «СЭ».