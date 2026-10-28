Емельяненко вспомнил, как нокаутировал Орловского: «Увидел траекторию — и удар зашел в цель»

Легендарный российский боец ММА Федор Емельяненко в интервью «СЭ» рассказал о подготовке к поединку с Андреем Орловским и объяснил, как ему удалось нокаутировать белорусского тяжеловеса одним ударом.

«Всегда работаешь примерно под рост соперника. Просматриваешь бои какие-то, если есть. Я посмотрел, как Андрей двигается, как работает. Когда же он вышел со мной на бой, я понял, что в ногах он сильно прибавил — в передвижении. Понял, что, наверное, будут у меня проблемы какие-то с Андреем, что у него легкость появилась.

Есть точка, цель, и в нее ты должен бить. Что бы ты ни делал: просто бил, бил после уклона, после оттяжки, финта — удар должен прилетать в эту точку, в эту цель. Так у меня и вышло: увидел траекторию Андрея, как он пошел, и удар зашел в цель, несмотря на то что я уклонился в тот момент.

Когда удар пришелся и Андрей упал, помню, вторым ударом я промахнулся. Видел, что он лежит, но это доля секунды, в такие моменты не понимаешь, что жесткий нокаут. Я, конечно, хотел его накрыть. Но в этот момент вмешался судья, Большой Джон. Молодец. Я просто отошел в сторонку, и все», — сказал Емельяненко «СЭ».