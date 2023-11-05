Исмаилов ответил Минееву: «Ты гоняешь воздух»

Российский боец Магомед Исмаилов (18-3) заявил, что билеты, якобы купленные действующим чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым (16-1) на самолет в столицу Ливана Бейрут, являются фейком.

«Все вы видели мой эмоциональный пост, где я не смог сдержать эмоций, — сказал Исмаилов в соцсетях. — Это, естественно, подхватили мои недруги. Что им до смерти детей — они решили подкалывать на эту тему. О’кей, если подобное коснулось ребенка Минеева, Макса [Дивнича] или Миши Маваши и никто не предпринимал бы никаких действий, чтобы им помочь, я испытывал бы те же самые эмоции.

Для меня не важно, что вы говорите. Во-вторых, билетов моих в офисе Fight Nights, как оказалось, нет. Билеты, которые Минеев якобы купил мне — это фейк. Сейчас он говорит: «Да, я готов купить их». Мне от тебя ничего не нужно, Вова. Тебя тоже содержать смогу. Просто важно было показать людям, что воздух гоняешь ты. Наша религия учит нас делать подаяние правой рукой так, чтобы левая не видела. Но в данном случае это видео пусть станет хоть небольшим облегчением для вас, и хвала Всевышнему, у нас есть возможность накормить, напоить и хоть как-то помочь этим маленьким детишкам».

Ранее Минеев обратился к Исмаилову в социальных сетях и сообщил, что купил ему билет до Бейрута.