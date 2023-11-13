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Сегодня, 09:44

Олейник рассказал, почему не хочет выступать в поп-ММА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший боец UFC, известный российский тяжеловес Алексей Олейник рассказал, почему предпочел подписать контракт с RCC и не хочет драться в поп-ММА.

«Мы сначала договорились, что у меня будет бой с Мондрагоном и уже подписали контракт. Я ждал, когда компания разрешит объявить бой. Только я хотел это сделать, как бой через два дня отменили по причинам, связанным с его командой. Потом пришло предложение по Оли Томпсону, на которое я согласился. Я захотел подраться в RCC, потому что в России не так много промоушенов, которые не запятнали себя элементами скандалов и поп-ММА, которые сейчас старательно проникают во все сферы нашего спорта. Мы поговорили с RCC, нашли общий интерес, и слава Богу, я дерусь у них. Да не дай Бог снова оказаться в поп-ММА. Там само слово поп-ММА уже звучит как «Спид-инфо», желтушная газета 90-х годов. «Пугачева призналась, что у нее были сексуальные отношения с инопланетянами». То же самое и поп-ММА», — приводит слова Олейника MMA.Metaratings.ru.

В мае Олейник проиграл британцу Оли Томпсону в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Россиянина нокаутировали в первом раунде. Олейник и Томпсон снова встретятся 15 декабря на турнире RCC 17 в Екатеринбурге, главным событием которого станет другой долгожданный реванш между Александром Шлеменко и Александром Иличем.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/oleinik-ne-dai-bog-snova-okazatsya-v-pop-mma-305046/
Алексей Олейник
ММА
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