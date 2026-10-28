Емельяненко рассказал о тренировках в 50 лет: «Начал бицепс и трицепс качать»

Легендарный российский боец ММА Федор Емельяненко в интервью «СЭ» рассказал, как поддерживает физическую форму после завершения профессиональной карьеры.

«Я начал бицепс и трицепс качать (смеется)! Сейчас вешу где-то 112 килограммов. Штанга в моих тренировках уже не присутствует. Тренажеры. И даже на тренажерах работаю со средними весами. Но между подходами отдыхаю только где-то по минуте — чтобы не давать мышцам восстанавливаться. Делаю много повторений.

У меня тренировки разбиты на микроциклы. Два-три дня бегаю, день отдыхаю, два-три дня бегаю, день отдыхаю. Понедельник, вторник — нагрузка, среда — полегче. Или понедельник, вторник, среда — нагрузка, четверг — полегче, пятница, суббота — нагрузка, воскресенье — полный отдых», — сказал Емельяненко «СЭ».