Емельяненко объяснил, почему предпочитает смотреть бокс, а не ММА: «Сейчас у бойцов нет мысли»

Легендарный российский боец ММА Федор Емельяненко в интервью «СЭ» рассказал, какие поединки любит пересматривать во время тренировок на беговой дорожке.

«Бегаю примерно по 40 минут. Как пойдет. Люблю бежать и что-то смотреть. Поэтому могу и час бежать, и больше. Фильмы смотрю или боксерские поединки — матчи легенд. Очень люблю старое поколение. Рэя Леонарда, эпоха Майка Тайсона интересна. Трилогии, тетралогии.

А бои ММА — если только старые. А что сейчас смотреть? Во-первых, я всю жизнь в этом. Во-вторых, мысли сейчас нет у бойцов. Когда человек конкретно хромает в технике, мне становится неинтересно.

Самая большая проблема, которую я вижу в ММА, — поменялась цель поединка. Я работал так, что из любого положения пытался провести болевой или удушающий. Сейчас же цель у бойцов — только занять выгодное положение. А дальше — имитация какая-то идет», — сказал Емельяненко «СЭ».