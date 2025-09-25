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Немков оказался на 4 кг легче Альбини перед турниром «Сокол» в Краснодаре

Руслан Минаев

В Краснодаре прошло взвешивание участников турнира «Сокол», который пройдет 26 сентября.

Участники главного боя вечера уложились в лимит тяжелой весовой категории. Виктор Немков (115,9 кг) оказался на 4 кг легче экс-бойца UFC Джуниора Альбини (120 кг).

Результаты взвешивания участников турнира «Сокол»:

Виктор Немков (115,9 кг) — Джуниор Альбини (120 кг)

Михаил Рагозин (92,6 кг) — Михаил Колобегов (93 кг)

Григорий Мишин (57,2 кг) — Гаджимурад Хакимов (57,2 кг)

Александр Аралов (80,5 кг) — Никита Северов (80 кг)

Иван Романов (119 кг) — Леонард Лелеко Аугусто (105 кг)

Евгений Одиноченко (84,3 кг) — Илья Ковалев (84,2 кг)

Руслан Радченко (130 кг) — Владимир Петренко (130 кг)

Максим Савченко (61,6 кг) — Эзиз Пенджиев (61,7 кг)

Денис Горбань (66 кг) — Мухаммадхуча Холов (66,2 кг)

Сергей Ефимов (61,7 кг) — Сайед Рустамов (61,7 кг)

Дмитрий Лазурин (84,4 кг) — Магомедрасул Османов (84,4 кг)

Алексей Воеводин (66,2 кг) — Гамид Казахмедов (66 кг)

Александр Нилов (70,6 кг) — Тимур Жамурзов (70,8 кг)

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Вадим Немков
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