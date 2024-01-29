Немков рассказал о подготовке Федора Емельяненко к боксерскому поединку

Экс-чемпион М-1 в полутяжелом весе Виктор Немков рассказал о подготовке Федора Емельяненко к боксерскому поединку и кого он бы хотел видеть его соперником.

«Федор с нами работает, сейчас он в хорошей форме, боксирует со всеми, напрягает. Также он подсказывает все по технике и выполняет большой объем работы, как тренер, регулирует нагрузки. Я понимаю, что Федор хочет подраться по боксу с Майком Тайсоном. Не знаю, с кем бы хотелось его увидеть. Наверное, с таким же ветераном бокса или смешанных единоборств, чтобы сошлись две легенды и показали красивый бокс. Рой Джонс — тоже легенда бокса. У него были два проигрыша в последних боях, поэтому не знаю, насколько он будет интересен, но в целом это будет крутой бой», — приводит слова Немкова MMA.Metaratings.ru.

Экс-чемпион PRIDE, RINGS и WAMMA Федор Емельяненко завершил профессиональную карьеру в ММА в феврале 2023 года, проиграв техническим нокаутом в первом раунде американцу Райану Бейдеру в поединке за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе.