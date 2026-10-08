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Судья в Мексике умер после того, как его бросил на ринг рестлер

Судья в Мексике умер после того, как его бросил на ринг рестлер

Сергей Ярошенко

Мексиканский судья Херардо Пиньеда умер после того, как рестлер Хосе Анхель бросил его на ринг, сообщает Azteca Noticias.

После броска 75-летний арбитр не смог подняться. Сначала зрители посчитали произошедшее частью шоу, однако впоследствии вышедшие на ринг врачи констатировали смерть Пиньеды.

Анхель был задержан. Ему вменяется непреднамеренное убийство. Сообщается, что правовой статус спортсмена будет определен в ближайшие 24 часа.

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