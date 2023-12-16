Туменов не хочет повторить ошибку Слипенко

Боец полусреднего дивизиона ACA Альберт Туменов рассказал о предстоящем поединке с чемпионом лиги Устармагомедом Гаджидаудовым.

«Вы правильно заметили. С Устаром тяжело что-то раскачать. Он очень скромный человек, достойно себя ведет. В основном разговаривает только в клетке. Что касается шансов. Мы с вами обсуждали его бой с Виталием Слипенко и почти не давали ему шансов. Как и у любого бойца, у Устара есть шансы на победу. Но я в себе уверен. Я не хочу допустить ту же ошибку, что и Слипенко, который вышел, не изучив соперника. Отношусь к Гаджидаудову со всей серьезностью. Недооценка бойца, который стал чемпионом, и понял, что это такое ожжет закончиться плохо. Я тренируюсь так усердно, что уже запарился. Скорее бы закончился этот тренировочный лагерь», — приводит слова Туменова MMA.Metaratings.ru.

Напомним, что Туменов и Гаджидаудов проведут 24 декабря в Москве на турнире ACA 168 в рамках полуфинала Гран-при полусреднего веса. На предыдущей стадии Туменов победил киргиза Алтынбека Мамашова, а Гаджидаудов отнял пояс чемпиона у Виталия Слипенко.