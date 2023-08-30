Шлеменко — про мигрантов: «Нужно сделать визовый режим»

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко (63-15) высказался по поводу мигрантов, приезжающих в Россию и нарушающих закон.

«Я соглашусь с Мишей Маваши, он неплохие вещи говорит, — начал Шлеменко в подкасте Григория Дрозда. — Я видел, он выступал на Петербургском экономическом форуме. Молодец, молодец, правильно говорит, полностью поддерживаю. Можно элементарно сделать визовый режим. Визовый режим для русских, уезжающих в Америку, — сумасшедший. Вот это визовый режим.

Нужно за это браться. Сколько роликов уже… чтобы какое-то уважение было, чтобы какую-то статистику вести. Тех, кто нарушает, нужно жестко наказывать. Сейчас, конечно, это начинается. Могу сказать точно, что наказывают сейчас намного серьезнее, чем лет пять назад. Но это только начало.

Я сейчас не говорю про ребят с Кавказа. Пацаны, вы такие же как и мы — русские, понимаете? Мы — русские дагестанцы, русские чеченцы, уже сколько раз это говорил. Мы все живем в одной стране, многонациональной стране, но мигранты — это не ребята с Кавказа. Это ребята из других республик, которые вышли из состава Российской Федерации самостоятельно, их никто не заставлял, их не выгоняли. Поэтому было бы неплохо защитить наших, исконно русские национальности, которые живут на территории Российской Федерации. Я считаю, у нас должно быть привилегированное положение. Мы же в своей стране живем».

Шлеменко в прошлом бою победил экс-бойца UFC Алекса Оливейру (25-15) удушающим приемом в первом раунде. Бой состоялся 21 июля на турнире SFC в Омске.