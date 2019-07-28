Тело экс-чемпиона России и Германии по кикбоксингу найдено в Мойке с огнестрельным ранением в голову

В Санкт-Петербурге из воды вытащили труп мужчины с огнестрельным ранением головы. Как сообщает nevnov.ru, им оказался 51-летний Сергей Карпенко, бывший чемпион России и Германии по кикбоксингу.

Тело Карпенко обнаружено возле дома 124 по набережной реки Мойки. У него диагностировали огнестрельное ранение в голову.

Карпенко в девяностые побеждал в чемпионатах России и СНГ, доходил до финала чемпионата Европы. В последнее время он занимался с молодежью. Его сын заявил о пропаже отца еще неделю назад.