Тело экс-чемпиона России и Германии по кикбоксингу найдено в Мойке с огнестрельным ранением в голову

В Санкт-Петербурге из воды вытащили труп мужчины с огнестрельным ранением головы. Как сообщает nevnov.ru, им оказался 51-летний Сергей Карпенко, бывший чемпион России и Германии по кикбоксингу.
Тело Карпенко обнаружено возле дома 124 по набережной реки Мойки. У него диагностировали огнестрельное ранение в голову.
Карпенко в девяностые побеждал в чемпионатах России и СНГ, доходил до финала чемпионата Европы. В последнее время он занимался с молодежью. Его сын заявил о пропаже отца еще неделю назад.
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https://nevnov.ru/698744-telo-eks-chempiona-rossii-i-germanii-po-kikboksingu-vytashili-iz-vody-na-naberezhnoi-moiki?fbclid=IwAR2x-4rP8AMQ2rVoBMige-Wu6YY7Vz36N49ZWm4Z1gzrbp1QNiX2wcteW4A
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