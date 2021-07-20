СМИ: Олимпийский призер Михайлин отрицает информацию о приговоре за неуплату алиментов

Серебряный призер олимпийских игр в Лондоне дзюдоист Александр Михайлин 19 июля был приговорен судом к 140 часам общественных работ, информирует Metaratings.ru.

Такое наказание вынесено в связи с неуплатой алиментных платежей на содержание четырех несовершеннолетних детей. По состоянию на 24 июня 2021 года задолженность Михайлина составляет более четырех миллионов рублей. Он может обжаловать решение суда в течение десяти рабочих дней.

При этом сам дзюдоист отрицает факт вынесения приговора.

«Мне не выносили приговор. Это неправильная информация», — сказал Михайлин.

Во время своей спортивной карьеры дзюдоист неоднократно выигрывал чемпионаты мира и Европы. В 2005 году Михайлин был признан Европейским союзом дзюдо лучшим спортсменом Европы. В 2016 году он выиграл чемпионат России, завоевав десятый в своей карьере титул чемпиона страны.

После завершения спортивной карьеры Михайлин работает детским тренером и проводит мастер-классы по дзюдо.