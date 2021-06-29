Оглашен состав сборной России по дзюдо на Олимпийские игры в Токио

Тренерский штаб сборной России по дзюдо определил состав на Олимпийские игры в Токио. Представление сборной прошло во вторник в Олимпийском комитете России (ОКР). В мероприятии приняли участие президент ОКР Станислав Поздняков, глава Федерации дзюдо России (ФДР) Василий Анисимов, глава Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик, спортивный директор ФДР Кирилл Денисов.

В мужскую команду под руководством главного тренера Хасанби Таова вошли: двукратный чемпион Европы Роберт Мшвидобадзе (резерв — чемпион мира 2021 года Яго Абуладзе, весовая категория до 60 кг), Якуб Шамилов (резерв — Арам Григорян, 66 кг), Муса Могушков (резерв — Денис Ярцев, 73 кг), чемпион Европы 2017 года Алан Хубецов (резерв — Аслан Лаппинагов, 81 кг), двукратный чемпион Европы 2018 и 2020 годов Михаил Игольников (90 кг), Нияз Ильясов (резерв — Арман Адамян, 100 кг), чемпион Европы 2020 года Тамерлан Башаев (резерв — Инал Тасоев, свыше 100 кг).

Женскую сборную, которая тренируется под руководством Дмитрия Морозова, представят: чемпионка Европы 2018 года Ирина Долгова (резерв — Сабина Гилязова, 48 кг), четырехкратная чемпионка Европы 2009, 2010, 2013 и 2018 годов, бронзовый призер Олимпиады-2016 Наталья Кузютина (52 кг), Дарья Межецкая (57 кг), Дарья Давыдова (63 кг), Мадина Таймазова (70 кг), Александра Бабинцева (резерв — Антонина Шмелева, 78 кг).

На Играх 2012 года в Лондоне российская сборная завоевала три золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро — две золотые медали. Турнир по дзюдо на Олимпиаде в Токио состоится с 24 по 31 июля.