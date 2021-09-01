Дзюдоисты из семи стран выступят на турнире имени Дзигоро Кано во Владивостоке

Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано под патронатом президента России Владимира Путина пройдет 3 сентября во Владивостоке в формате матчевой встречи юниорских сборных России и мира. Соревнования включены в спортивно-зрелищную программу Восточного экономического форума.

Победители и призеры чемпионата мира среди юниоров 2019 года из Турции, Германии, Нидерландов, Франции, Венгрии и Таджикистана выступят в составе сборной мира. Лидерами сборной России будут победитель турнира «Большого шлема» среди взрослых Махмадбек Махмадбеков и чемпион Европы 2020 года среди юниоров Казбек Нагучев.

«Я хочу поздравить правительство Российской Федерации и правительство Приморского края с успешным проведением Восточного экономического форума за все эти годы. Уверен, что и в этот сложный период пандемии, которой сейчас противостоит весь мир, форум пройдет на самом высоком уровне. Для семьи дзюдо большая честь, что международный турнир имени Дзигоро Кано является частью данного престижного события», — говорится в обращении президента Международной федерации дзюдо (IJF) Мариуса Визера.

Матчевая встреча будет проходить по правилам соревнований смешанных команд. В составе каждой сборной будет трое мужчин в весовых категориях до 73, 90 и свыше 90 килограммов, и три женщины в категориях до 57, 70 и свыше 70 килограммов. Победит сборная, представители которой выиграют большее число поединков. При счете 3:3 состоится перебарывание по правилам «голден скор» — победной станет любая оценка. Весовую категорию, участники которой будут бороться в дополнительном поединке, определит жребий.