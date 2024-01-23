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Сегодня, 15:54

Шлеменко может выступить в мае на турнире RCC

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Глава RCC Николай Клименко рассказал, что организация рассматривает возможность организации поединка для Александра Шлеменко в мае 2024 года.

«Шлеменко против Исмаилова остается для нас актуальным поединком, но состоится ли он вообще, пока неизвестно. Все крупные бои по году уже более-менее понятны, поэтому давайте просто подождем итога встречи Магомеда с Анатолием Токовым. Александра хотим увидеть на турнире в мае, соперника подбираем, есть несколько классных идей для противостояний», — приводит слова Клименко MMA.Metaratings.ru.

Первый бой Исмаилова и Шлеменко состоялся в декабре 2022 года. Тогда Магомед единогласным решением судей победил Александра в главном бою турнира RCC 13.

В активе Шлеменко в ММА 63 победы, 15 поражений и одна ничья. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shlemenko-mozhet-vystupit-v-mae-na-turnire-rcc-326757/
Александр Шлеменко
ММА
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