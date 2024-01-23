Шлеменко может выступить в мае на турнире RCC

Глава RCC Николай Клименко рассказал, что организация рассматривает возможность организации поединка для Александра Шлеменко в мае 2024 года.

«Шлеменко против Исмаилова остается для нас актуальным поединком, но состоится ли он вообще, пока неизвестно. Все крупные бои по году уже более-менее понятны, поэтому давайте просто подождем итога встречи Магомеда с Анатолием Токовым. Александра хотим увидеть на турнире в мае, соперника подбираем, есть несколько классных идей для противостояний», — приводит слова Клименко MMA.Metaratings.ru.

Первый бой Исмаилова и Шлеменко состоялся в декабре 2022 года. Тогда Магомед единогласным решением судей победил Александра в главном бою турнира RCC 13.

В активе Шлеменко в ММА 63 победы, 15 поражений и одна ничья. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.