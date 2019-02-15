Сайфуллах Хамбахадов проведет бой с Вадимом Васьковым на турнире "Бои по правилам TNA"

21 февраля в Казани российский кикбоксер, двукратный победитель розыгрыша Кубка мира, 4-кратный чемпион Чечни, победитель розыгрыша Кубка России в разделе К-1 2014 (WAKO) Сайфуллах Хамбахадов (14 боев - 11 побед - 7 нокаутов) проведет бой с чемпионом Европы по кикбоксингу (WAKO), победителем первенства мира по муай-тай (IFMA), победителем розыгрыша Кубка Европы по кикбоксингу (WAKO), призёром чемпионата мира по муай-тай белорусом Вадимом Васьковым (7 побед - 3 нокаута). Встреча в весовой категории до 70 кг обещает стать самым ярким противостоянием первого в этом году турнира 12-сезона "Боев по правилам TNA".

- С одной стороны будет противостоять опытнейший и невероятно амбициозный Хамбахадов, который выступает в турнирах TNA с 2015 года. Он доходил до полуфинальной и финальной стадии, но каждый раз ему что-то мешало в решающий момент забраться на эту вершину, - прокомментировал матч-мейкер Василий Флейшер. - Соперник Вадим Васьков - это дебютант турнира, очень интересный и также амбициозный боец, представляющий качественный бренд, белорусский клуб "Grydin GYM". В прошлом году Сайфуллах здесь уступил Ивану Кондратьеву в дополнительном раунде. После этого не выступал и только тренировался в родном клубе "Ахмат". Сейчас трудно сказать в какой он находится форме. В свою очередь Васьков успел выступить в этом году на одном бойцовском шоу, где в первом раунде "разобрал" Рустема Базарова из Красноярска, который участвовал на TNA в прошлом году.