Раненный в Запорожье тренер по дзюдо Романов будет прооперирован

Олимпийский чемпион по дзюдо 2012 года Арсен Галстян сообщил, что заслуженный тренер России по дзюдо Игорь Романов, получивший ранение в Запорожской области, будет прооперирован в ближайшее время.

«Он принимал участие в СВО и получил ранение в Запорожской области. Сейчас должна пройти операция. Несколько осколков уже извлекли. Мы следим за ситуацией и очень переживаем за здоровье, гордимся нашим тренером и надеемся на его скорейшее выздоровление», — приводит слова Галстяна ТАСС.

Президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик сообщал, что в настоящий момент жизни 47-летнего тренера ничего не угрожает.