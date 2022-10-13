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Сегодня, 12:58

Президент IJF: «Наказывать российских спортсменов из-за сложившейся ситуации для меня не выход»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер поделился мнением о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

«Наказывать спортсменов из-за сложившейся ситуации для меня не выход. Решение состоит в том, чтобы позволить им участвовать, чтобы попытаться построить некий мост. Этот мост между международным сообществом и Россией должен быть восстановлен, и для меня спорт — единственный существующий вариант в сложной ситуации. Не наказывая спортсменов, мы спасем жизни с обеих сторон», — приводит слова Визера Inside The Games.

В феврале МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях.

2 марта IJF объявила о том, что российские спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях под флагом организации. Россияне выступали в нейтральном статусе в турнире «Большого шлема» в Монголии, однако в сентябре исполнительный комитет IJF отстранил российских и белорусских спортсменов от выступления на международных соревнованиях до января 2023 года.

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