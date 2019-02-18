06:21 | Единоборства / ММА

Полиция отпустила охранника, в драке с которым погиб чемпион России по рукопашному бою

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Полиция отпустила охранника, в драке с которым у здания Центрального телеграфа погиб 22-летний чемпион России по рукопашному бою Геннадий Павлов, под требование о явке сообщает RenTV.  

По предварительным данным, спортсмен набросился на 51-летнего охранника первым и нанес ему целую серию ударов. В какой-то момент мужчине удалось повалить соперника. Спортсмен ударился о землю и перестал подавать признаки жизни.

Следователи проводят проверку по факту произошедшего. Точную причину смерти спортсмена установит экспертиза. Выясняются и мотивы его нападения на охранника.

Дополнительная информация

http://ren.tv/novosti/2019-02-17/ohrannika-v-drake-s-kotorym-pogib-chempion-rossii-otpustili-pod-obyazatelstvo-o

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