Полиция отпустила охранника, в драке с которым погиб чемпион России по рукопашному бою

Полиция отпустила охранника, в драке с которым у здания Центрального телеграфа погиб 22-летний чемпион России по рукопашному бою Геннадий Павлов, под требование о явке сообщает RenTV.

По предварительным данным, спортсмен набросился на 51-летнего охранника первым и нанес ему целую серию ударов. В какой-то момент мужчине удалось повалить соперника. Спортсмен ударился о землю и перестал подавать признаки жизни.

Следователи проводят проверку по факту произошедшего. Точную причину смерти спортсмена установит экспертиза. Выясняются и мотивы его нападения на охранника.