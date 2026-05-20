27 июня в Москве состоится международный турнир IBA Bare Knuckle 5
Стал известен кард турнира IBA Bare Knuckle 5, который пройдет 27 июня в Москве. Главным событием станет бой чемпиона мира по боксу по версии WBL Самата Абдырахманова против мастера спорта по кикбоксингу Ислама Кадиева.
Соглавным событием станет реванш в полусреднем весе между мастером спорта по боксу Шодрузом «Итальянцем» Давлатовым (рекорд 8-2 на голых кулаках) и чемпионом лиги HFC, мастером спорта по боксу Магомедом Амагаевым (рекорд 8-2).
Специальным гостем IBA Bare Knuckle 5 станет Джон Джонс, который выступит в роли соведущего вечера.
Турнир пройдет 27 июня в Москве на площадке «ЦСКА Арена».
Кард турнира:
Самат Абдырахманов (Кыргызстан) — Ислам Кадиев (Россия)
5 раундов по 2 минуты (77 кг)
Шодруз Давлатов (Таджикистан) — Магомед Амагаев (Россия)
3 раунда по 2 минуты (77 кг)
Абдурахман Абдурахманов (Кыргызстан) — Тигран Матевосян (Армения)
3 раунда по 2 минуты (70 кг)
Максим Буторин (Россия) — Жоилтон Люттербах (Бразилия)
3 раунда по 2 минуты (84 кг)
Тимур Абдурахманов (Россия) — Александр Перевязко (Россия)
3 раунда по 2 минуты (84 кг)
Фарид Ядуллаев (Россия) — Сережа Арутюнян (Армения)
3 раунда по 2 минуты (68 кг)
Ясель Рейес (Куба) — Суламбек Шахгириев (Россия)
3 раунда по 2 минуты (77 кг)
Яков Букин (Россия) — Магомед Абдурахимов (Россия)
3 раунда по 2 минуты (77 кг)
Пеле Садоян (Грузия) — Бекзат Саабыр (Казахстан)
3 раунда по 2 минуты (70 кг)
Радован Вукович (Черногория) — Роман Штоль (Германия)
3 раунда по 2 минуты (77 кг)
Олег Жарков (Россия) — Кейван Сафари (Иран)
3 раунда по 2 минуты (84 кг)
Константин Белов (Россия) — Джозеф Йохан (Бразилия)
3 раунда по 2 минуты (70 кг)
Риккардо Алегретти (Италия) — Александр Некраш (Беларусь)
3 раунда по 2 минуты (84 кг)