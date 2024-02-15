Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА

15 февраля, 19:23

Мусалов заявил, что за хороший гонорар может подраться по кикбосингу с Вартаняном и Исмагуловым

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Боец «Нашего Дела» Хайбула Мусалов поделился мыслями о карьере в смешанных единоборствах.

«Я не отказался от поединков в кулачке. Если хороший гонорар предложат, могу выступить по боксу. Пока не поступает хороших предложений. Если Армен Гулян предложит подраться с Эдуардом Вартаняном или Дамиром Исмагуловым по кикибоксингу, то я подерусь. Все зависит от гонорара. Я удивился, когда увидел, что Вартанян и Исмагулов проведут поединок по кикбоксингу. В ММА планирую набраться опыта, а потом выступать за границей. В UFC уже поздно. Может быть ONE FC, PFL», — цитирует Мусалова MMA.Metaratings.ru.

На профессиональном ринге Мусалов дебютировал в 2019 году. Всего он провел 3 боя, во всех из которых одержал победы. В 2021-м боец вступил в кулачную лигу Hardcore FC, где на его счету 7 побед в 7 поединках.

Источник: Metaratings.ru
ММА
0
Бокс/ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Атлантический циклон «Рикса» ожидается в Москве 17 и 18 февраля
Англия и Франция названы главными фаворитами Евро-2024
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вячеслав Василевский: «Белаз непредсказуем, в этом и заключается опасность»

Бой Дани Милохина: время начала и где смотреть трансляцию
Новости
RSS RSS
Все новости