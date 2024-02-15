Мусалов заявил, что за хороший гонорар может подраться по кикбосингу с Вартаняном и Исмагуловым

Боец «Нашего Дела» Хайбула Мусалов поделился мыслями о карьере в смешанных единоборствах.

«Я не отказался от поединков в кулачке. Если хороший гонорар предложат, могу выступить по боксу. Пока не поступает хороших предложений. Если Армен Гулян предложит подраться с Эдуардом Вартаняном или Дамиром Исмагуловым по кикибоксингу, то я подерусь. Все зависит от гонорара. Я удивился, когда увидел, что Вартанян и Исмагулов проведут поединок по кикбоксингу. В ММА планирую набраться опыта, а потом выступать за границей. В UFC уже поздно. Может быть ONE FC, PFL», — цитирует Мусалова MMA.Metaratings.ru.

На профессиональном ринге Мусалов дебютировал в 2019 году. Всего он провел 3 боя, во всех из которых одержал победы. В 2021-м боец вступил в кулачную лигу Hardcore FC, где на его счету 7 побед в 7 поединках.