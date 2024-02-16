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16 февраля, 10:00

Бой Дани Милохина: время начала и где смотреть трансляцию

Дебютный профессиональный бой Дани Милохина пройдет 16 февраля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Блогер и боец ММА Даня Милохин.
Даня Милохин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Боксерский турнир от промоушена Alpha Fight Series пройдет в четверг, 16 февраля, в Дубае (ОАЭ) в концертном зале «The Agenda». В соглавном событии вечера сойдутся Даня Милохин и Аджмал Хан, представляющий Индию. Начало турнира — 19:00 по московскому времени. Всего состоится около 16 поединков.

Для российского 22-летнего блогера и тиктокера это будет дебютный профессиональный поединок по боксу. Хан также является блогером, у которого более 3,5 миллиона подписчиков, однако у него уже есть опыт выступлений в боксерских поединках. Бой продлится три раунда по две минуты. Порядковый номер поединка в карде — 12 (может быть изменен).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боксерского вечера.

Прямая трансляция будет доступна на платном сервисе Triller TV. Есть вероятность, что в России транслировать бой будут бесплатно в социальной сети «ВКонтакте».

Даня Милохин и&nbsp;Аджмал Хан. Даня Милохин — Аджмал Хан: онлайн-трансляция турнира Alpha Fight Series
ММА
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Бокс/ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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