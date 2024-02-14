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14 февраля, 20:33

Вячеслав Василевский: «Белаз непредсказуем, в этом и заключается опасность»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российский боец Вячеслав Василевский объяснил, почему поединок с белорусом Владиславом Ковалевым по прозвищу «Белаз» будет для него непростым.

Бой Василевского и Ковалева станет главным событием турнира Ural FC, который пройдет 1 марта в Москве в Международном центре бокса в «Лужниках».

«Назвать этот бой легким или, как модно говорить, легкими деньгами нельзя, — сказал Вячеслав Василевский. — «Белаз» в последнее время дерется достаточно часто и успешно. Да, у нас бой по правилам бокса, а он не боксер от слова «совсем». Но в этом-то и заключается его опасность — он непредсказуем. Его удары летят под непонятными углами. Порой даже он сам не понимает, откуда они полетят. Плюс он достаточно силен физически, постоянно идет вперед. У него есть запал и кураж — он постоянно дерется, побеждает, хайпует, газует. У меня ни в коем случае нет недооценки по отношению к нему. Думаю, у нас будет конкурентный поединок. Я настраиваюсь именно так», — приводит пресс-служба Ural FC слова Василевского.

Поединок Василевского и Ковалева пройдет в формате 5 раундов по 2 минуты. Бой будет проходить по правилам бокса в ММА-перчатках в весе до 84 кг.

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