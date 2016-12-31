Российский боец Расул Мирзаев прооперирован в Москве после нападения неизвестных. Ранее стало известно, что ночью на Мирзаева напали трое неизвестных, которые расстреляли его из пневматического пистолета и несколько раз ударили битой.

"Проведена операция, сейчас он спит", – цитирует ТАСС генерального продюсера компании Fight Nights Камила Гаджиева.

30-летний спортсмен провел в MMA 18 боев, одержал 17 побед при одном поражении. В 2012 году Мирзаев был приговорен к лишению свободы на два года за причинение смерти по неосторожности. Летом 2011 года у одного из ночных клубов Москвы Мирзаев ударил студента Ивана Агафонова, который был доставлен в больницу, а через несколько дней умер, не приходя в сознание.