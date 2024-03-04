Камил Гаджиев: «Дацик может ударить так, что у Емельяненко кукушка встряхнется»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал анонс реванша между Вячеславом Дациком (14-17) и Александром Емельяненко (28-9).

«Самое главное, чтобы оба к этому бою реально подготовились. Одно дело — бросить пить, другое дело — начать ходить в спортзал. Слава может ударить так, что у АЕ просто кукушка встряхнется. Просто сама плотность удара у Дацика... Да, он бьет уже меньше, он бьет медленнее, он бьет реже, но бьет. И если Саня не готов, то может реально случиться что-то очень непоправимое. Опять же вопрос, в каких перчатках они дерутся. Но в целом интересно. Я с удовольствием посмотрю, мне такие бои в принципе заходят. Спортивной составляющей очень мало. Главный вопрос — в какой форме ребята вообще подойдут к этому бою», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Дацик в первом бою нокаутировал Емельяненко за 13 секунд. Бой состоялся 24 сентября 2022 года на Hardcore Boxing в Москве. Реванш между бойцами пройдет 30 марта на Ural FC 7 в Москве.