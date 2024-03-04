Скаредин: «Лучшие годы Харитонова позади, а сейчас время Малыхина»

Руководитель бойцовского клуба «Рать» Александр Скаредин прокомментировал конфликт Анатолия Малыхина и Сергея Харитонова.

«Не вижу никаких проблем, чтобы его бой с Анатолием состоялся, если Сергей придет в ONE и они сумеют договориться, а очевидно, что Сергей постарается максимально повысить свою стоимость. Что касается исхода такого боя, я считаю, что лучшие годы Харитонова уже позади, а сейчас время Анатолия Малыхина», — приводит слова Скаредина MMA.Metaratings.ru.

Харитонов назвал Малыхина химиком и раскритиковал его.

В своей профессиональной карьере 36-летний Малыхин провел 14 боев, одержав победу во всех. Последний поединок россиянина прошел 1 марта. Тогда боец по итогам 3 раундов победил нидерландца Ренье де Риддера.