9 августа, 18:15

Источник: главу федерации ММА Алтая зарезали на свадьбе

Руслан Минаев

Президент Федерации смешанных единоборств (ММА) Республики Алтай Алексей Калбуков был убит во время свадьбы в селе Тюнгур, сообщает SHOT.

Пресс-служба следственного управления по Республике Алтай в Telegram-канале отмечает, что задержан 74-летний подозреваемый. По предварительным данным, во время застолья, находясь в состоянии алкогольного опьянения и на почве личных неприязненных отношений из-за возникшего конфликта, подозреваемый подошел к сидящему за столом мужчине и нанес ему не менее одного удара ножом в область груди.

Подозреваемый задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия.

  • Smail

    Ничего себе - погуляли

    09.08.2025

  • frunt 2

    кадыровцы зарезали на радость ахмату и его шнырю лапти.

    09.08.2025

