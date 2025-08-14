Бокс/ММА
14 августа, 17:20

В центре Махачкалы загорелся ресторан Хабиба Нурмагомедова

В Махачкале загорелся ресторан «Папаха». Посетителей заведения вывели на улицу. На месте возгорания работают пожарные.

«Поступило сообщение о том, что в Махачкале по проспекту Расула Гамзатова, 64 горит кровля ресторана «Папаха». На месте работают пожарные расчеты», — цитирует ТАСС пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

Отмечается, что пострадавших нет. Ресторан принадлежит бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.

Источник: ТАСС
