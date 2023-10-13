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Сегодня, 13:27

Камил Гаджиев: «У Минеева срок службы на СВО потихоньку заканчивается»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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У чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева срок службы на СВО потихоньку заканчивается. Об этом в интервью «СЭ» заявил президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

— Как обстоят дела у Владимира Минеева? Он же теперь депутат, а те освобождаются от СВО.

— Да. Я думаю, поэтому у него срок службы потихоньку заканчивается. Думаю, он с СВО скоро вернется и будет готовиться к бою со Штырковым.

В последнем поединке, который состоялся 15 сентября в Элисте и проходил по правилам кикбоксинга, Минеев нокаутировал экс-чемпиона Bellator в среднем весе Рафаэля Карвальо.

Владимир Минеев
Камил Гаджиев
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