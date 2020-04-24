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Гаджиев прокомментировал скандальный клип о Хабибе

19:15
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP

Глава Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал видеоклип, который опубликовал на своем YouTube-канале боец промоушена Дмитрий Кузнецов (11-6). В клипе под названием «Король лицемерия» зачитывается рэп о скандальных эпизодах в карьере чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

— Для меня это, конечно, сигнал, но мне надо самого Кузнецова услышать, — сказал Гаджиев. — Даже не его, я его лично не знаю, но я знаю людей, которые его менеджментом занимаются. Я им задам вопрос. Спрошу, ребят, а что это? И сам еще клип пересмотрю, с Хабибом поговорю. Не удивлюсь, если он его даже не видел. Если в видео найдутся вещи, которые оскорбляют Хабиба лично и его аудиторию, то мы с Димой вряд ли продолжим сотрудничество. Если это недостойный юмор, то пусть Кузнецов выступает там, где его юмор оценят. (Михаил Потапов)

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